Помогите пожалуйста решить 27.6 задачу
Математика
Помогите пожалуйста решить 27.6 задачу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 5+16+7=28 - всего рядов кресел 2) 560:28=20 - кресел в одном ряду 3) 20*7=140 - кресел в зоне С 4) 140*2=280 Ответ: 280 евро получено за все билеты зоны С
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Как пишется моя фамилия, Гайнутдинова, по-английски? Gaynutdinova, Gainutdinova, или же Guynutdinova? Как будет правильно?
Обществознание
Укажите 2 лишних ответа в каждом ряду, напищите термин объединяющий остальные пон??тия Пример: (герб) флаг, государственный праздник, гимн, нацио...
История
Пожалуйста поогите..!!!!! 1.В честь кого был установлен памятник-обелиск в Минской ??бласти? 2. Кому из полководцев принадлежит эта фраза: «Я ...