Необходимо получить сульфид цинка из смеси цинка и серы. Рассчитайте, какие массы цинка и серы должны входить в смесь массой 5 г, чтобы в результате реакции между ними получилось наибольшее количество сульфида цинка.

Химия

Необходимо получить сульфид цинка из смеси цинка и серы. Рассчитайте, какие массы цинка и серы должны входить в смесь массой 5 г, чтобы в результате реакции между ними получилось наибольшее количество сульфида цинка.

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