Необходимо получить сульфид цинка из смеси цинка и серы. Рассчитайте, какие массы цинка и серы должны входить в смесь массой 5 г, чтобы в результате реакции между ними получилось наибольшее количество сульфида цинка.
Химия
Необходимо получить сульфид цинка из смеси цинка и серы. Рассчитайте, какие массы цинка и серы должны входить в смесь массой 5 г, чтобы в результате реакции между ними получилось наибольшее количество сульфида цинка.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Zn + S = ZnS Пусть n(Zn) будет x, тогда m(Zn) = 65x, m(S) = 5-65x, значит n(s) = (5-65x)/32 По уравнению химической реакции n(Zn) = n(S) x = (5-65x)/32 32x = 5-65x 97x = 5 x = 0.05155 n(Zn) = 0.05155 моль m(Zn) = n(Zn)*M(Zn) = 0.05155 моль * 65 г/моль = 3.35 г m(S) = m(смеси)-m(Zn) = 5 г - 3.35 г = 1.65 г Ответ: m(Zn) = 3.35г , m(S) = 1.65г
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