Помогите плз 4 и 6...чем сможете ..срочно(
Алгебра
Помогите плз 4 и 6...чем сможете ..срочно(
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дорогой, как и в прошлый раз, когда я тебе ответил, Вам никто не ответит, потому что не указал, что сделать надо. Изображены функции, уравнения. И что с ними? Построить график, указать область определения, множество значений, разрывы, промежутки знакопостоянства, максимумы?
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