Помогите плз 4 и 6...чем сможете ..срочно(

Гость: Гость:

Дорогой, как и в прошлый раз, когда я тебе ответил, Вам никто не ответит, потому что не указал, что сделать надо. Изображены функции, уравнения. И что с ними? Построить график, указать область определения, множество значений, разрывы, промежутки знакопостоянства, максимумы?