1)Предприятие,выпустив за год 10800 изделий,перевыполнило план на 35%.Каково было плановое задание предприятий 2)При продаже товара за 1386 мае, получено 10% прибыли. Определите себе стоимость товара. 3) Фрукты при сушке теря...

Математика

1)Предприятие,выпустив за год 10800 изделий,перевыполнило план на 35%.Каково было плановое задание предприятий 2)При продаже товара за 1386 мае, получено 10% прибыли. Определите себе стоимость товара. 3) Фрукты при сушке теряют 82% своей массы.Сколько надо взять свежих фруктов, чтобы получить 52 кг сушенных

Автор: Гость