1)Предприятие,выпустив за год 10800 изделий,перевыполнило план на 35%.Каково было плановое задание предприятий 2)При продаже товара за 1386 мае, получено 10% прибыли. Определите себе стоимость товара. 3) Фрукты при сушке теря...
Математика
1)Предприятие,выпустив за год 10800 изделий,перевыполнило план на 35%.Каково было плановое задание предприятий 2)При продаже товара за 1386 мае, получено 10% прибыли. Определите себе стоимость товара. 3) Фрукты при сушке теряют 82% своей массы.Сколько надо взять свежих фруктов, чтобы получить 52 кг сушенных
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЗАДАЧА 1 1. 35% = 0,35 2. 10800*0,35 = 3780 3. 10800-3780 = 7020 Ответ: плановое задание составляло 7020 изделий ЗАДАЧА 2 1. 10% = 0,1 2. 1386:0,1 = 13860 Ответ: стоимость товара - 13860. ЗАДАЧА 3 1. 100%-82% = 18% (кг) - не теряется при сушке 2. 18% = 0,18 3. 54:0,18 =300 (кг) Ответ: надо взять 300 кг.
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