Найдите площадь треугольника, две стороны которого равны 1 и 2, а угол между ними равен 30 градусов
Геометрия
Найдите площадь треугольника, две стороны которого равны 1 и 2, а угол между ними равен 30 градусов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все треугольники равны 180° значит 180-30=150° 150:2=75°(1,2)
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