Повестка-оповестить,местности-,грустный-,известный-,устный-,ненастный-,свиснуть-, ??одчеркни непроизносимые согласные.подбири проверочная слова чтобы проверить непроизносимый согласный.

Русский язык
Повестка-оповестить,местности-,грустный-,известный-,устный-,ненастный-,свиснуть-, ??одчеркни непроизносимые согласные.подбири проверочная слова чтобы проверить непроизносимый согласный.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первом примере уже всё подобрано, непроизносимая - "т". МесТности - местечко. ГрусТный - грусть. ИзвесТный- известие. УсТный - уста. НенасТный - ненастье. СвисТнуть - свисток.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Исчезают ли силы упругости при исчезновении деформации?
Ответить
География
Какова роль бурых водорослей в природе кратко
Ответить
Физика
Какую работу совершает сила тяжести при падении шарика вниз?
Ответить
Математика
25036см=?мм сколько будет
Ответить
Математика
Сравните (1/5)^7 и (1/2)^7
Ответить