Повестка-оповестить,местности-,грустный-,известный-,устный-,ненастный-,свиснуть-, ??одчеркни непроизносимые согласные.подбири проверочная слова чтобы проверить непроизносимый согласный.
Русский язык
Повестка-оповестить,местности-,грустный-,известный-,устный-,ненастный-,свиснуть-, ??одчеркни непроизносимые согласные.подбири проверочная слова чтобы проверить непроизносимый согласный.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первом примере уже всё подобрано, непроизносимая - "т". МесТности - местечко. ГрусТный - грусть. ИзвесТный- известие. УсТный - уста. НенасТный - ненастье. СвисТнуть - свисток.
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