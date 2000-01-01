Повідомлення про вид тварин занесених до червоної книги україни
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Повідомлення про вид тварин занесених до червоної книги україни
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Звичайна рись Раніше зустрічалася майже по всій Європі , проте через відстрілу більша частина популяції була винищена . Сьогодні вона живе тільки на території Росії , країнах Скандинавії , Карпатах , невеликі популяції зустрічаються в Польщі , Білорусії , Закавказзі , країнах Центральної Азії і на Балканському півострові . В Україні налічується всього близько 400 особин . Корсак ( степова лисиця ) Через цінне хутро є об'єктом мисливського промислу . Занесений до міжнародної Червоної книги . На Україні популяція степової лисиці зустрічається тільки в Луганській області . Чисельність зграї не більше 20 особин . Крапчастий ховрах Раніше крапчастий ховрах зустрічався на більшій частині території України . Але через знищення місць проживання і цькування хімічними препаратами , їх кількість різко скоротилася . На початку 2000 - х популяція ховрахів не перевищувала і тисячі особин , поширених в Харківській і Луганській областях невеликими колоніями .
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