Повторяем орфографию, и доказать почему. Реч?, тысяч..летие, гл..(н,нн)ый, п..к..ление, (не)годится, об исключен..., вдохн..вен..е, перв..проходец, информац..я, традиц..я, оружейный, сочу?ствие, (научно)популярный, бл..стящий,...
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Повторяем орфографию, и доказать почему. Реч?, тысяч..летие, гл..(н,нн)ый, п..к..ление, (не)годится, об исключен..., вдохн..вен..е, перв..проходец, информац..я, традиц..я, оружейный, сочу?ствие, (научно)популярный, бл..стящий, ч..дный, те(р,рр)итория, тел..видение, к..ала, (ярко)окрашенный, з..мляника, сиренево(синий), кол..кольчик, публ..ц..стика, ко(м,мм)уникация, с..нсац..я, р..клама.озн..комительный, втор..степе(н,нн)ый.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тысячелетие-словарное слово глиняный-суффикс: -ян; поколение-словарное слово не годится-раздельно об исключении-в предложном падеже вдохновение первопроходец-Корень: -перв-; интерфикс: -о-; приставка: про-; корень: -ход-; суффикс: -ец информация-словарное слово традиция- словарное слово сочувствие-проверяемое слово чувств научно-популярный блестящий-корень не под ударением чудный-происходит от слова чудо территория-словарное слово телевидение-телевизор коала-всегда так писалось ярко-окрашенный земляника-проверочное слово земля сиренево-синий колокольчик-колокол коммуницация синсация реклама ознакомительный второстепенный
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Напиши инструкцию " Как научиться летать". Старайся, чтобы пункты были кратким, чёткий и соблюдаетсь последовательность действий.
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