Пожаалуйста, помогите!!!! золотач проба 585 содержит 58,5 % этого металла, остальное м??дь.Какое количество вещества и сколько граммов золота содержит кольцо из металла этой пробы массой 7,5 грамма?
Математика
Пожаалуйста, помогите!!!! золотач проба 585 содержит 58,5 % этого металла, остальное м??дь.Какое количество вещества и сколько граммов золота содержит кольцо из металла этой пробы массой 7,5 грамма?
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