5^х-5^х-1=100 решить уравнение
Алгебра
5^х-5^х-1=100 решить уравнение
Ответ(ы):
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5^х-5^х-1=100 5^х-5^х=101 0=101 Следовательно, решений нет
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