Путешественников зовут саша андрей петя коля и игорь калина 4 года младше андрея на 3 года старше игоря андрей на 2 года старше саши игорь на год младше петра сколько лет каждому из путешественников если самому младшему из них ...

Математика

Путешественников зовут саша андрей петя коля и игорь калина 4 года младше андрея на 3 года старше игоря андрей на 2 года старше саши игорь на год младше петра сколько лет каждому из путешественников если самому младшему из них 20 лет как ее решить??????

Автор: Гость