Путешественников зовут саша андрей петя коля и игорь калина 4 года младше андрея на 3 года старше игоря андрей на 2 года старше саши игорь на год младше петра сколько лет каждому из путешественников если самому младшему из них ...

Математика
Путешественников зовут саша андрей петя коля и игорь калина 4 года младше андрея на 3 года старше игоря андрей на 2 года старше саши игорь на год младше петра сколько лет каждому из путешественников если самому младшему из них 20 лет как ее решить??????
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Гость:
Игорь - 20 Петя - 21 Коля - 23 Саша - 25 Андрей - 27 Коля - х Андрей - (х+4) Саша -  (х+2) Игорь - (х-3) Пётр - (х-2)  Значит самый младший -Игорь x-3=20x=23 (Коля) х+4=23+4=27 (Андрей) х+2=23+2=25 (Саша) х-3=23-3=20 (Игорь) х-2=23-2=21 (Пётр)
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