Ребят, срочно, кому не сложно)) решите пожалуйста ❤️❤️❤️
Геометрия
Ребят, срочно, кому не сложно)) решите пожалуйста ❤️❤️❤️
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Гость:
Скан решения прикрепил в формате pdf
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