Хронологические рамки бронзового века: А) VIII-V тыс. до н. э. Б) V-III тыс. до н. э. В) III-II тыс. до н. э. Г) Начинается с I тыс. до н. э.

История

Хронологические рамки бронзового века: А) VIII-V тыс. до н. э. Б) V-III тыс. до н. э. В) III-II тыс. до н. э. Г) Начинается с I тыс. до н. э.

Автор: Гость