В магазин привезли 7 ящиков груш. Когда часть груш продали их осталось 39 килограмм .Сколько килограммов груш продали если в каждом ящике было по 23 килограмма.

Математика

В магазин привезли 7 ящиков груш. Когда часть груш продали их осталось 39 килограмм .Сколько килограммов груш продали если в каждом ящике было по 23 килограмма.

Автор: Гость