В магазин привезли 7 ящиков груш. Когда часть груш продали их осталось 39 килограмм .Сколько килограммов груш продали если в каждом ящике было по 23 килограмма.
Математика
В магазин привезли 7 ящиков груш. Когда часть груш продали их осталось 39 килограмм .Сколько килограммов груш продали если в каждом ящике было по 23 килограмма.
Ответ(ы):
Гость:
7*23=161 кг (было всего) 161-39=122 (кг продали)
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