Периметр равнобедренно треугольника равен 46 см. боковая сторона его больше основ??ния на 8 см. выпишите длины строн треугольника
Геометрия
Периметр равнобедренно треугольника равен 46 см. боковая сторона его больше основ??ния на 8 см. выпишите длины строн треугольника
Ответ(ы):
Гость:
Пусть коэффициент пропорциональности - х,тогда основание - х ,боковые стороны - х + 8 х + х + 8 + х + 8 = 46 3х = 46 - 16 3х = 30 х = 10 Значит,основание - 10 см , боковые стороны по 18 см
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