Периметр равнобедренно треугольника равен 46 см. боковая сторона его больше основ??ния на 8 см. выпишите длины строн треугольника

Геометрия

Периметр равнобедренно треугольника равен 46 см. боковая сторона его больше основ??ния на 8 см. выпишите длины строн треугольника

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