Яркий солнечный луч заглянул в окно.С ул ицы доносилось звонкое чириканье воробьёв.На столе лежал мягкий белый хлеб и сладкий пирог.Вечером пошёл мелкий холодный дождь.Со дна оврага поднимался белёсый туман.Склон оврага был кр...
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Яркий солнечный луч заглянул в окно.С ул ицы доносилось звонкое чириканье воробьёв.На столе лежал мягкий белый хлеб и сладкий пирог.Вечером пошёл мелкий холодный дождь.Со дна оврага поднимался белёсый туман.Склон оврага был крутой и иглинистый .Ледяное дыхание ветра предвещало усиление мороза.Весеннее ненастье задержало посевные работы на полях! выпишите по родам прилагательные вместе с теми существительными с которыми они связаны по смыслу.
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