Кем и когда были открыты лыжи
История
Кем и когда были открыты лыжи
Ответ(ы):
Гость:
Существуют наскальные рисунки в Скандинавии и Росси. Как доказали ученые эти рисунки были сделаны за 1000 лет до нашей эры.)
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