Сколькими способами можно расставить на книжной полке библиотеки 5 книг по теории вероятности,3 книги по теории игр и 2 книги по математической логике, если книги по каждому предмету одинаковые.
Математика
Сколькими способами можно расставить на книжной полке библиотеки 5 книг по теории вероятности,3 книги по теории игр и 2 книги по математической логике, если книги по каждому предмету одинаковые.
Ответ(ы):
Гость:
P5=5!=120 (по теории вероятности) P3=3!=6 (теории игр) P2=2!=2 (мат.лигике) 120+6+2=128 (вместе)
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