Сколькими способами можно расставить на книжной полке библиотеки 5 книг по теории вероятности,3 книги по теории игр и 2 книги по математической логике, если книги по каждому предмету одинаковые.

Математика

Сколькими способами можно расставить на книжной полке библиотеки 5 книг по теории вероятности,3 книги по теории игр и 2 книги по математической логике, если книги по каждому предмету одинаковые.

Автор: Гость