Пожайлуста проскланяйте на казахском слово дом и Арман!)
Қазақ тiлi
Пожайлуста проскланяйте на казахском слово дом и Арман!)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А.с не? үй І.с ненің? үйдің Б.с. неге? үйге Т.с нені? үйді Ж.с неде? үйде Ш.с неден? үйден К.с немен? үймен
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