Пожалуйста... 1) Рассмотрите зрелую женскую шишку. Обратите внимание на форму чешуй. Осторожно отогните пинцетом одну чешуйку, обратите внимание как располагаются семена, рассмотрите семя с крылышком. Какое значение имеет к...

Гость: Гость:

1 Мы наблюдаем женскую шишку. обратим внимание на форму чешуй, она уже закрылась, отсюда следует что она оплодотворенная, после этого мы отогнули одну чешуйку у этой шишки. Можем увидеть то что семеня располагаются практический близко к "основанию" шишки и все они в отдельных "кабинках". Семя с крылышком предназначена для того чтобы передвигаться на более далекие расстояния в сухие и ветреные погоду. 2)Вывод сам(а). Женская шишка может развиваться от 1-3 лет и так же будет прорастать в земле.