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Есть более 200 различных стран мира. Часто одна страна содержит множество различных культур. Так как ранние времена люди во всем мире считается определенные блюда, чтобы быть деликатесы специального питания, которые они едят во время фестивалей и праздников. Но слабость в одной стране, может показаться очень неприятно кому-то из совершенно другой культуры. Китайцы делают очень редкий дорогой суп из гнезда определенного вида птицы. В Японии морские ежи находятся популярное блюдо. Аборигены в Австралии есть саранча французский и Испания наслаждаться едой улиток. Там даже племя в Центральной Америке, которые едят пауков-птицеедов яйца. Итак, почему же идея есть насекомых или улиток, или яйца паука более неприятные, чем идея есть рыбу и курицу? Это все вопрос культуры и традиций. Например, японцы едят водоросли, но большинство из них считают, что сыр отвратительно. В Таиланде змеи являются деликатесом. Британские люди не нравится идея едят кальмаров, осьминогов улиток или, но в большинстве других европейских стран, это нормальные продукты.