Сведения о слове как сделать проект?

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Ребята! Я-точка-знак препинания.Знаки препинания ,это то ,без чего не может существовать ни одно предложение в русском языке.Ведь посмотрите,если не поставить точку в конце предложения,то оно не закончено Вместо меня в конце предложения могут стоять также восклицательный,вопросительный знаки или многоточие..Начинать новое нельзя.Я очень важный знак,но и другие не менее важны.Внутри предложения могут жить многие знаки препинания:запятые,тире,двоеточия,точка с запятой,кавычки.Если что-то хотите спросить,ставьте в конце предложения восклицательный знак,а если чем-то восхититься ,или выразиться эмоционально,то ставьте восклицательный знак. Если Вы к кому-то обращаетесь,ставьте кавычки-это будет прямая речь,цитаты тоже берутся в кавычки.А если Вы хотите что-то пропустить в предложении,то ставьте многоточие Еще,ребята,знаки препинания бывают парными и одиночными. Можно взять любое стихотворение из литературы,и посмотреть на знаки препинания.В этих произведениях есть все мои друзья-все знаки препинания,потому что без нас нельзя!