Obyasnite pravopisanie slov s razdeletelnimim tverdam i mygkim znakami

Гость: Гость:

Ъ- твертый знак славится ТОЛЬКО после приставки, которая оканчивается га согласную ь- всегда находится в корне, смягчающий стоит после согласной у которой звук становится мягким. Разделительный мягкий знак стоит после согласной, перед гласной: и, е, ю, я, ё.