Obyasnite pravopisanie slov s razdeletelnimim tverdam i mygkim znakami
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Obyasnite pravopisanie slov s razdeletelnimim tverdam i mygkim znakami
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ъ- твертый знак славится ТОЛЬКО после приставки, которая оканчивается га согласную ь- всегда находится в корне, смягчающий стоит после согласной у которой звук становится мягким. Разделительный мягкий знак стоит после согласной, перед гласной: и, е, ю, я, ё.
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