Как сделать звуко-буквенный разбор слово росса ключ день

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Как сделать звуко-буквенный разбор слово росса ключ день
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{р а с а},{к л` у ч`} {д` э н`}
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