Пожалуйста напешите соченение по теме: "Письмо неизвестному солдату"

Гость: Гость:

Здравствуй ,неизвесный солдат!Я много читал о войне,слышал и видел не мало.конечно, судить о войне я могу только по тому ,что читал и смотрер по телевизору. Однако это говорит мне, что страшно, когда падают бомбы, кругом разруха, свист пуль, кровь, смерть. вы молодые ребята погебаете не зашто. возможно я неиспытываю такого страха ка вы солдаты.вас так много погибло.вы воевали за мир на нашей ,вы воюете за дружбу в этом мире. солдат благодарю тебя за точто ты пожертвовал своей жизнью ради других людей.я хочу тебе пообещать что я все зделаю роди тебя.