Пожалуйста!! Напишите ессе, или сочинение «Ребёнок – зеркало семьи; как в капле в??ды отражается солнце, так в детях отражается нравственная чистота матери и отца» (В.А. Сухомлинский). ((примеры из произведений духовной культ...

Гость: Гость:

В ребенке смешиваются те черты которые у его родителей. Сразу видно характер ребенка и его можно сравнить с родителем. Ещё ребенок с раннего детства представляет себя как личность что бы его друзья и знакомые поняли какой он как бы отражая характер своих родителей в себе и предавая его по знакомству беседе или просто разговоре. Ещё в ребенке есть свой характер который он тоже может раскрыть при разговоре