Пожалуйста!! Напишите ессе, или сочинение «Ребёнок – зеркало семьи; как в капле в??ды отражается солнце, так в детях отражается нравственная чистота матери и отца» (В.А. Сухомлинский). ((примеры из произведений духовной культ...

Литература
Пожалуйста!! Напишите ессе, или сочинение «Ребёнок – зеркало семьи; как в капле в??ды отражается солнце, так в детях отражается нравственная чистота матери и отца» (В.А. Сухомлинский). ((примеры из произведений духовной культуры (литература, театр, кино, живопись и др.). ))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В ребенке смешиваются те черты которые у его родителей. Сразу видно характер ребенка и его можно сравнить с родителем. Ещё ребенок с раннего детства представляет себя как личность что бы его друзья и знакомые поняли какой он как бы отражая характер своих родителей в себе и предавая его по знакомству беседе или просто разговоре. Ещё в ребенке есть свой характер который он тоже может раскрыть при разговоре
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