Дайте ещё таких примеров: По нашему: Хитрый как лис. По англ.: Хитрый как корова. Нужны ещё такого типа.

Литература

Дайте ещё таких примеров: По нашему: Хитрый как лис. По англ.: Хитрый как корова. Нужны ещё такого типа.

Автор: Гость