Дайте ещё таких примеров: По нашему: Хитрый как лис. По англ.: Хитрый как корова. Нужны ещё такого типа.
Литература
Дайте ещё таких примеров: По нашему: Хитрый как лис. По англ.: Хитрый как корова. Нужны ещё такого типа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Быстрый как заяц по нашему. быстрый как кингуру по англ
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