Что является лишним и почему :Гражданство,национальность,правой стату личности,к??льтурные традиции Помогите пожалуйста!!

Обществознание
Что является лишним и почему :Гражданство,национальность,правой стату личности,к??льтурные традиции Помогите пожалуйста!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Культурные традиции лишние, все остальное является неотъемлемой частью личности как правового субъекта
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