Что является лишним и почему :Гражданство,национальность,правой стату личности,к??льтурные традиции Помогите пожалуйста!!

Обществознание

Что является лишним и почему :Гражданство,национальность,правой стату личности,к??льтурные традиции Помогите пожалуйста!!

Автор: Гость