Дана функция y=1\x сравните а)y(2) и y(5) б y(-3) и y(-4) в) y(3) и y(-2) пожалуйста срочно

Математика

Дана функция y=1\x сравните а)y(2) и y(5) б y(-3) и y(-4) в) y(3) и y(-2) пожалуйста срочно

Автор: Гость