Дана функция y=1\x сравните а)y(2) и y(5) б y(-3) и y(-4) в) y(3) и y(-2) пожалуйста срочно
Математика
Дана функция y=1\x сравните а)y(2) и y(5) б y(-3) и y(-4) в) y(3) и y(-2) пожалуйста срочно
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Гость:
Думаю тут все понятно, подставил вместо х число и сравнил
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