Помогите пожалуйста. Надо срочно, я сегодня была на тренировке не успела сделать. Если что-то непонятно пишите.

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Помогите пожалуйста. Надо срочно, я сегодня была на тренировке не успела сделать. Если что-то непонятно пишите.

Автор: Гость