Помогите пожалуйста. Надо срочно, я сегодня была на тренировке не успела сделать. Если что-то непонятно пишите.

Русский язык
Помогите пожалуйста. Надо срочно, я сегодня была на тренировке не успела сделать. Если что-то непонятно пишите.
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Автор: Гость
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Гость:
100 или 101 упражнение нужно?
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