Выпишите 10 слов, которые являются новыми в русском языке. Помогите пожалуйста!
Русский язык
Выпишите 10 слов, которые являются новыми в русском языке. Помогите пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. апгрейд 2. ребрендинг 3. хостинг 4. чат 5. аутсорсинг 6. мониторинг 7. консалтинг 8. сэйлинг 9. френд-лента 10. расшарить
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