"Дима собирает модели самолетов.Их можно расставить поровну на 14 полках ,а можно ,тоже поровну расставить их на 8 полках . Сколько моделей у Димы , если известно,что их больше 100, но меньше 120"

Математика

"Дима собирает модели самолетов.Их можно расставить поровну на 14 полках ,а можно ,тоже поровну расставить их на 8 полках . Сколько моделей у Димы , если известно,что их больше 100, но меньше 120"

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