"Дима собирает модели самолетов.Их можно расставить поровну на 14 полках ,а можно ,тоже поровну расставить их на 8 полках . Сколько моделей у Димы , если известно,что их больше 100, но меньше 120"
Математика
"Дима собирает модели самолетов.Их можно расставить поровну на 14 полках ,а можно ,тоже поровну расставить их на 8 полках . Сколько моделей у Димы , если известно,что их больше 100, но меньше 120"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х кратно 8 и 14 100≤х≥120 х=112 112:8=14 112:14=8
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