Мир Глазами Историка Помогите пожалуйста. Номер 3 и 4

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Мир Глазами Историка Помогите пожалуйста. Номер 3 и 4
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