1-x≥1/x-3 Помогите пожалуйста
Алгебра
1-x≥1/x-3 Помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 + 3 >= х + 1/х 4 >= х + 1/х 4 >= (х^2+1)/х 4х >= х^2 + 1 х^2 - 4х + 1 <= 0 D/2= 4-1=3 х1;2= (2+-√3)
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