Период колебаний математического маятника при увеличении его массы в 2 раза

Физика
Период колебаний математического маятника при увеличении его массы в 2 раза
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Период колебаний математического маятника не зависит от массы; при увеличении его длины в 2 раза период возрастет в 1,41 раза
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