Пожалуйста напишите мне краткий пересказ на тему От чего мы иногда болеем 4 класс
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Пожалуйста напишите мне краткий пересказ на тему От чего мы иногда болеем 4 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы никогда болеем от нехватки витаминов в нашем организме. Микробы поподающие в организм разьедает клетки. поэтому люди болеют!
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