Пожалуйста напишите стихи о маме 12 лет
Другие предметы
Пожалуйста напишите стихи о маме 12 лет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Твои глаза блестят как звезды В твоих руках тепло словно на солнце Тебя люблю я больше кислорода И не преграда непогода Когда иду, спешу я к тебе Твой поцелуй, твои объятия Такая нежная как никто И волосы твои пушистые Блестят на солнце как серебро
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Из двух городов навстречу друг другу одновременно вышли два поезда.скорость перв??го 85км/ч второго 70км/ч поезда встретились через 5ч.найди рассто...
Английский язык
Алгебра
Ребята, очень-очень вас прошу помогите решить все эти задачи Нужны решения, пояснения и правильные ответы ! Уже более 1 часа решаю не получает...