Пожалуйста напишите стихи о маме 12 лет

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Пожалуйста напишите стихи о маме 12 лет
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Твои глаза блестят как звезды В твоих руках тепло словно на солнце Тебя люблю я больше кислорода И не преграда непогода Когда иду, спешу я к тебе Твой поцелуй, твои объятия Такая нежная как никто И волосы твои пушистые Блестят на солнце как серебро
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