Пожалуйста напишите стихи о маме 12 лет

Гость: Гость:

Твои глаза блестят как звезды В твоих руках тепло словно на солнце Тебя люблю я больше кислорода И не преграда непогода Когда иду, спешу я к тебе Твой поцелуй, твои объятия Такая нежная как никто И волосы твои пушистые Блестят на солнце как серебро