Пожалуйста нужна помощь! Определите длину l невесомого рычага (рис.5), находящегося в равновесии, и моменты сил F1 и F2.

Физика

Пожалуйста нужна помощь! Определите длину l невесомого рычага (рис.5), находящегося в равновесии, и моменты сил F1 и F2.

Автор: Гость