Пожалуйста нужна помощь! Определите длину l невесомого рычага (рис.5), находящегося в равновесии, и моменты сил F1 и F2.
Физика
Пожалуйста нужна помощь! Определите длину l невесомого рычага (рис.5), находящегося в равновесии, и моменты сил F1 и F2.
Ответ(ы):
Гость:
Длинна рычага 12см я точно не знаю но вроде так
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