Шахматном турнире турнире участвовало 160 детей мальчиков было в 3 раза больше чем ??евочек сколько мальчиков и сколько девочек участвовало в этом турнире

Математика

Шахматном турнире турнире участвовало 160 детей мальчиков было в 3 раза больше чем ??евочек сколько мальчиков и сколько девочек участвовало в этом турнире

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