Шахматном турнире турнире участвовало 160 детей мальчиков было в 3 раза больше чем ??евочек сколько мальчиков и сколько девочек участвовало в этом турнире

Математика
Шахматном турнире турнире участвовало 160 детей мальчиков было в 3 раза больше чем ??евочек сколько мальчиков и сколько девочек участвовало в этом турнире
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
х  девочки 3х  мальчики х+3х=160 4х=160 х=40 3х=120 40 девочек и 120 мальчиков
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как зделать с проверкой?
Ответить
Русский язык
Звуковая модель слова Жираф
Ответить
Русский язык
Из текста выбрать 3 глагола и разобрать морфологическим разбором
Ответить
Другие предметы
Сщставте цепь питания в лесной зоне
Ответить
Английский язык
Are/many/difficult/there нужно составить предложение!Помогите!
Ответить