Шахматном турнире турнире участвовало 160 детей мальчиков было в 3 раза больше чем ??евочек сколько мальчиков и сколько девочек участвовало в этом турнире
Математика
Шахматном турнире турнире участвовало 160 детей мальчиков было в 3 раза больше чем ??евочек сколько мальчиков и сколько девочек участвовало в этом турнире
Ответ(ы):
Гость:
х девочки 3х мальчики х+3х=160 4х=160 х=40 3х=120 40 девочек и 120 мальчиков
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