Are/many/difficult/there нужно составить предложение!Помогите!

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Are/many/difficult/there нужно составить предложение!Помогите!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
There are many difficult... Слов не хватает, их можно вместо точек
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