Are/many/difficult/there нужно составить предложение!Помогите!
Английский язык
Are/many/difficult/there нужно составить предложение!Помогите!
Ответ(ы):
Гость:
There are many difficult... Слов не хватает, их можно вместо точек
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