40 баллов!!!Но подробно распишите решение.Определите количество вещества, объем (н.??.) и массу аммиака, необходимого для получения 250 кг сульфата аммония, используемого в качестве удобрения.
Химия
40 баллов!!!Но подробно распишите решение.Определите количество вещества, объем (н.??.) и массу аммиака, необходимого для получения 250 кг сульфата аммония, используемого в качестве удобрения.
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