Укажите,какие процессы - физические или химические....
Химия
Укажите,какие процессы - физические или химические....
Ответ(ы):
Гость:
При нагревании йода,он испарятся - это физический процесс При нагревании хлорида аммония он разлагается на аммиак и хлористый водород - это хим. процесс. Сходство в том что в результате 2-х процессов получен газ
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