Нууу очень прошу,помогите....) Задача: 3 одинаковых сопротивления по 6 Ом каждая соединены параллельно, и включены в цепь силой тока 2А, пределить напряжение во всей цепи и силу тока на каждом сопротивлении. Заранее спасибо))))

Физика

Нууу очень прошу,помогите....) Задача: 3 одинаковых сопротивления по 6 Ом каждая соединены параллельно, и включены в цепь силой тока 2А, пределить напряжение во всей цепи и силу тока на каждом сопротивлении. Заранее спасибо))))

Автор: Гость