Нууу очень прошу,помогите....) Задача: 3 одинаковых сопротивления по 6 Ом каждая соединены параллельно, и включены в цепь силой тока 2А, пределить напряжение во всей цепи и силу тока на каждом сопротивлении. Заранее спасибо))))
Физика
Нууу очень прошу,помогите....) Задача: 3 одинаковых сопротивления по 6 Ом каждая соединены параллельно, и включены в цепь силой тока 2А, пределить напряжение во всей цепи и силу тока на каждом сопротивлении. Заранее спасибо))))
Ответ(ы):
Гость:
При параллельном соединении: U=U1=U2 1/R=1/R1+1/R2 I=I1+I2 известны общая сила тока и мы можем найти сопротивление R=1 U=IR=2*1=2 I=U/R=2/3 (на каждом резисторе)
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