Из текста выбрать 3 глагола и разобрать морфологическим разбором

Гость: Гость:

Лежали- неопределённая форма - лежал, 1 спряжение., прошедшее время, множественное число. (в мн.ч. род не определяется.) позавтракал - н.ф. завтракал, 1 спр, ед.ч., м.р. ( мужской род), прошед. вр. надел н.ф. надел, 1 спр, ед.ч., м.р., прошед. вр.