Из текста выбрать 3 глагола и разобрать морфологическим разбором
Русский язык
Из текста выбрать 3 глагола и разобрать морфологическим разбором
Ответ(ы):
Гость:
Лежали- неопределённая форма - лежал, 1 спряжение., прошедшее время, множественное число. (в мн.ч. род не определяется.) позавтракал - н.ф. завтракал, 1 спр, ед.ч., м.р. ( мужской род), прошед. вр. надел н.ф. надел, 1 спр, ед.ч., м.р., прошед. вр.
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