Пожалуйста полностью с решением даю 30 баллов

Гость: Гость:

1) root2 (x) + root4 (x) - 6 = 0 root4 (x) = t t^2 + t - 6 = 0 По теореме Виета: t1 = -3, t2 = 2 root4 (x) = -3 => нет решений root4 (x) = 2 => x = 2^4 = 16 x = 16 2) root3 (x) + root6 (x) - 2 = 0 root6 (x) = t t^2 + t - 2 = 0 По теореме Виета: t1 = -2, t2 = 1 root6 (x) = -2 => нет решений root6 (x) = 1 => x = 1^6 = 1 x = 1 3) root2 (x) - 3 root4 (x) - 10 = 0 root4 (x) = t t^2 -3t - 10 = 0 По теореме Виета: t1 = -2, t2 = 5 root4 (x) = -2 => нет решений root4 (x) = 5 => x = 5^4 = 625 x = 625 4) root3 (x) - 3 root6 (x) - 18 = 0 root6 (x) = t t^2 - 3t - 18 = 0 По теореме Виета: t1 = -3, t2 = 6 root6 (x) = -3 => нет решений root6 (x) = 6 => x = 6^6 x = 6^6