Словообразоваьельный разбор слова маслянистый
Русский язык
Словообразоваьельный разбор слова маслянистый
Ответ(ы) на вопрос:
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Маслянистый - масло - суффиксальный масл - основа ян, ист - суффикс ый - окончание
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