Словообразоваьельный разбор слова маслянистый

Русский язык
Словообразоваьельный разбор слова маслянистый
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Маслянистый - масло - суффиксальный масл - основа ян, ист - суффикс ый - окончание
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