Пожалуйста помогите дам 20 баллов

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Пожалуйста помогите дам 20 баллов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. окончанию 2. истечению 3. прибытию 4.отцу 5.содержанию 6. уговору 7. его собственным ожиданиям 8.указанию штаба армии 9. приезду
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