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(2+2)+8+1+2+10+29+3(7.3)=?
Математика
(2+2)+8+1+2+10+29+3(7.3)=?
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Гость:
54 + 22.9 = 28.3 вроде бы так получилось
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