Для банка заказали новый сейф имеющий форму прямоугольного параллелепипеда. длина сейфа 3 м широта сейфа 13/50 длины а высота 15/26 ширины. сколько слитков золота имеющих форму куба с ребром 6 см можно положить в этот сейф

Математика

Для банка заказали новый сейф имеющий форму прямоугольного параллелепипеда. длина сейфа 3 м широта сейфа 13/50 длины а высота 15/26 ширины. сколько слитков золота имеющих форму куба с ребром 6 см можно положить в этот сейф

Автор: Гость