Для банка заказали новый сейф имеющий форму прямоугольного параллелепипеда. длина сейфа 3 м широта сейфа 13/50 длины а высота 15/26 ширины. сколько слитков золота имеющих форму куба с ребром 6 см можно положить в этот сейф

Математика
Для банка заказали новый сейф имеющий форму прямоугольного параллелепипеда. длина сейфа 3 м широта сейфа 13/50 длины а высота 15/26 ширины. сколько слитков золота имеющих форму куба с ребром 6 см можно положить в этот сейф
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Узнаем ширину сейфа, 3*13/50=78 см Высоту - 78*15/26=45 см Узнаем объем: 300 см * 45 см *78 см= 1053000 см или 10530 метра кубических, узнаем объем золотых слитков, ребро равно 6 значит 6*6*6= 216 см кубических теперь, 1053000/216=4875 Ответ: В сейф можно положить 4875 слитков золота
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
KBrO3+SbCl3+HCl=KBr+SbCl5+H2O найти востановитель в данной овр
Ответить
Литература
Сочинение о чем плачет дуня на могиле отца. (Большое сочинение, придумайте пожалуйста)
Ответить
История
Почему Чан Кайши потерпел поражение в войне с коммунистами7
Ответить
Математика
Найдите длину телефонной проволоки, протянутой от телефонного столба, высота кот??рого 11м к дому, высота которого 10 м, если расстояние между стол...
Ответить
Русский язык
Укажи проверочные слова1)ловка.ловкий.ловок 2)сплав.сплавщик.на сплаве. 3)кровь.к??овинка.кровный.
Ответить