Для банка заказали новый сейф имеющий форму прямоугольного параллелепипеда. длина сейфа 3 м широта сейфа 13/50 длины а высота 15/26 ширины. сколько слитков золота имеющих форму куба с ребром 6 см можно положить в этот сейф
Математика
Для банка заказали новый сейф имеющий форму прямоугольного параллелепипеда. длина сейфа 3 м широта сейфа 13/50 длины а высота 15/26 ширины. сколько слитков золота имеющих форму куба с ребром 6 см можно положить в этот сейф
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Узнаем ширину сейфа, 3*13/50=78 см Высоту - 78*15/26=45 см Узнаем объем: 300 см * 45 см *78 см= 1053000 см или 10530 метра кубических, узнаем объем золотых слитков, ребро равно 6 значит 6*6*6= 216 см кубических теперь, 1053000/216=4875 Ответ: В сейф можно положить 4875 слитков золота
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