KBrO3+SbCl3+HCl=KBr+SbCl5+H2O найти востановитель в данной овр

Химия
KBrO3+SbCl3+HCl=KBr+SbCl5+H2O найти востановитель в данной овр
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
KBrO3 + 3SbCl3 + 6HCl = KBr + 3SbCl5 +3 H2OBr(+5) +6e = Br(-)      1   ок-ль, в-иеSb(+3) -2e = Sb(+5)  3    в-ль, ок-иеОтвет: восстановитель   Sb(+3)

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